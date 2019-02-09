Luka Doncic’in şu noktaya kadar tespitin hakkını verdiği ortada... Dallas Mavericks‘in point forveti Luka Donic, NBA ve Avrupa basketbolu farkları, LeBron James tarafından harika oyuncular arasında sayılmasının kendisi için önemini, All-Star Maçı’na alınmaması yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını, yeni takım arkadaşı Kristaps Porzingis’i ve bir yüzük kazanma hayalini anlattı.

Movistar+‘a konuşan Doncic’in sözlerinden satır başları şöyle:

NBA/Avrupa farkı hakkında:

“Elbette burada NBA’de sayı atmak, Avrupa’ya göre daha kolay. Avrupa’da saha daha küçük ve üç saniye kuralı var. Bence burada sayı atmak daha kolay.”

LeBron’un kendisini beraber oynamak istediği oyuncular arasında sayması:

“O röportajı hatırlıyorum. Benim için özel bir şey. Önce ona karşı oynamak özeldi. Ardından bunu söylemesi… Bu benim için daha da özel.”

All-Star kırıklığı:

“O maça çıkmak istiyordum, bana seçilmediğimi söylediklerinde çok hayal kırıklığı yaşadım. Önemli olan insanların benim için oy vermiş olması. Bu beni etkiledi ve benim için en önemlisi. Belki de gelecek yıl orada olacağım.”

Kristaps Porzingis’le beraber oynamak:

“Burada Porzingis’le özel bir ortaklık kuracağız. O büyük bir oyuncu ve birçok iyi şeyi beraber başarabiliriz. Birbirimizi zaten tanıyoruz. Birçok kez karşı karşıya oynadık. Artık nihayet beraber oynayacağız. Büyük işler başarabiliriz.”

Hedefleri:

“Rüyam tabii ki bir NBA şampiyonluğu kazanmak.”

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