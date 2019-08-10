Portekizli teknik adam beklediği takviyelerin bir türlü yapılmadığını söyleyerek, “Transfer döneminin kapanmasına daha zaman var ama anlaşılan bizim için bu dönem bitti! Başka oyuncu alamayacak gibiyiz” ifadelerini kullandı. Sportif direktör Zubizarreta ise basın tarafından transferdeki başarısızlığı nedeniyle eleştiriliyor. Oyuncu satması gereken Fransız ekibinde Luiz Gustavo bu konudaki ilk aday. Fenerbahçe, gelişmeleri yakından takip ediyor.