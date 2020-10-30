Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı, dünkü antrenmanın ardından gazetecilerle bir araya geldi, merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Luiz Gustavo, “Türk halkını kutluyorum. Gerçekten önemli bir gün” ifadelerini kullandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, “Ancak yolumuz uzun. Yapmamız gereken çok şey var. Gelişerek devam etmeliyiz” yorumunu yaptı.

‘Kiminle oynadığım fark etmez’

Orta sahada kiminle iyi oynadığı sorusu yöneltilen Gustavo, “Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kiminle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur” yanıtını verdi. Sambacı, “Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı” diye konuştu.

‘Yapacak çok iş var’

Gittiği kulüplerin felsefesini anlamaya çalıştığını kaydeden Gustavo, taraftarların kendisine duyduğu sevgiyle ilgili olarak, “Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye ve işime odaklanmaya çalışırım. Burası benim için bir meydan okuma. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var” şeklinde konuştu. Luiz Gustavo, bu sezon kendilerinden beklentinin net bir şekilde farkında olduklarını söyledi. Yıldız futbolcu, “Konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğumuzda büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor” diye konuştu.

‘İdmanların yoğun geçmesini seviyorum’

Teknik direktör Erol Bulut’un bu sezon başında takıma katıldığını ve kendilerine oyun tarzını anlattığını aktaran Gustavo, “Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz” dedi.

‘Gençler en iyisini yapmalı’

Luiz Gustavo, genç futbolculara tavsiyelerde bulunarak, “Benim için en önemlisi şu ki futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence onlar da bu anlayışta olmalı” ifadelerini kullandı.

‘Amacım takıma yardım etmek’

Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Alex de Souza’nın Fenerbahçe’de çok önemli bir geçmişi olduğunu belirterek, “Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu.