Marsilya, transfer dönemini hiç de umduğu gibi geçiremedi. Bu konuyla ilgili teknik direktör Villas-Boas’ın yönetimi eleştiren açıklamalar yapmasıyla gerginlik yarattı. Krize sürüklenen Mavi- Beyazlılar’a son darbe, ligin ilk haftasında karşılaştıkları Reims’ten geldi. Marsliya, taraftarı önünde sahasında 2-0 kaybetti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili daha önce yanıtsız bıraktığı soruları bu kez cevapladı...

‘Endişelenmiyorum’

“Kariyerim boyunca her transfer döneminde adım başka takımlarla anıldı. Bu beni endişelendiren bir şey değil. Aksine, hoşuma gidiyor. Benim için şu anda en önemli şey formasını giydiğim Marsilya için elimden geleni yapmak, çok çalışmak.”

‘Şu ana odaklandım’

“Transferle ilgili kararlar sadece bana bağlı değil. Her şey olabilir. Daha önce söylediğim gibi burada mutluyum. Güzel bir hikaye yazılması için yardımcı olmaya devam edeceğim. Futbolda her an her şey olabilir. Benim yaptığım tek şey şu ana odaklanmak.”

Aradaki fark 1 milyon euro

Marsilya, Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmede 9 milyon Euro bonservis istemişti. Pazarlıklar sonucu Fransız ekibi bu rakamı 7 milyon Euro’ya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler’in son teklifi ise 6 milyon Euro oldu. İki kulüp arasında 1 milyon Euro’luk bir fark kaldı. Ersun Yanal’ın çok istediği Sambacı için yönetimin Marsilya’nın istediği rakamı önererek bu işi bitirmesi bekleniyor.

3 oyuncu ayrılabilir

Marsilya, ekonomik sıkıntı yaşadığı için Villas- Boas’ın istediği transferleri yapamıyor. Bu nedenle oyuncu satmaları gerekiyor. Yönetimin önceliği, maliyeti yüksek olan Strootman ve Luiz Gustavo gibi isimleri göndermek. Ancak Portekizli teknik adam, her iki oyuncuyu da Reims maçında 11’de görevlendirdi. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen Thauvin’in Valencia’ya satışı gündemde olsa da taraftarın favori oyuncusunu gönderme konusunda tereddütler var.