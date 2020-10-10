Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının son anlarda kaleci Oytun Özdoğan'ın ayakkabı bağları açıldı. Eldivenleri olması nedeniyle kalecilerin ayakkabılarını bağlamasının mümkün olmadığı o anda deneyimli oyuncu Luiz Gustavo araya girdi ve genç kalecinin ayakkabılarını bağladı. Kaleci Oytun ise Brezilyalı takım arkadaşını kafasından öptü ve ortaya ilginç enstantaneler çıktı
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının son anlarda kaleci Oytun Özdoğan'ın ayakkabı bağları açıldı. Eldivenleri olması nedeniyle kalecilerin ayakkabılarını bağlamasının mümkün olmadığı o anda deneyimli oyuncu Luiz Gustavo araya girdi ve genç kalecinin ayakkabılarını bağladı. Kaleci Oytun ise Brezilyalı takım arkadaşını kafasından öptü ve ortaya ilginç enstantaneler çıktı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1314967433254514688