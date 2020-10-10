Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının son anlarda kaleci Oytun Özdoğan'ın ayakkabı bağları açıldı. Eldivenleri olması nedeniyle kalecilerin ayakkabılarını bağlamasının mümkün olmadığı o anda deneyimli oyuncu Luiz Gustavo araya girdi ve genç kalecinin ayakkabılarını bağladı. Kaleci Oytun ise Brezilyalı takım arkadaşını kafasından öptü ve ortaya ilginç enstantaneler çıktı



















