Luiz Gustavo: Zorluklardan asla kaçmam

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’in hocası Ralf Rangnick, Fenerbahçe’nin, Marsilya’dan kadrosuna kattığı ön libero Luiz Gustavo hakkında konuştu. Rangnick, 32 yaşındaki Brezilyalı için, “Kendi bir dönem Bundesliga’nın en iyi 6 numarasıydı. Korkusuz kimliğiyle kendisini Bruce Willis ’e benzetiyorum” dedi. Tecrübeli futbolcu ise kendi kişiliğini ve oyununu şu sözlerle anlattı: “Olduğum gibi biriyim, zorluklardan asla kaçmam. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Savaşçı kimliğim ailemden geliyor. Kendimi hatırladığım günden bu yana bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmak istedim.”

‘Taraftarı hak etmelisiniz’

“Taraftarların ilgisi alabileceğiniz bir şey değil, sahadaki mücadeleniz ile bunu hak edersiniz. Hayat felsefem, hak etmediğim bir şeye sahip olmamaktır. Elde ettiğim şeyi hak etmek için çalışıyorum. O sebeple de sahada elimden gelinin en iyisini gösteriyorum. Bu benim için çok önemli. Kulübün ve taraftarların bana olan inancının karşılığını vermek için sahada mücadele eden biriyim ”