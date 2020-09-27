Luiz Gustavo: Yapmamız gereken şey, çok çalışmak!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sarı Lacivertli ekibin yıldız orta sahası Luiz Gustavo, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yeni bir oluşum içerisinde olduklarını ve çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Gustavo, "3 maç oynadık, önümüzde çok uzun bir yol var. Hepimiz maç maç daha da gelişeceğiz. Bu sene çok fazla yeni oyuncumuz geldi, yeni bir hocamız var. Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğunda, her şey daha kolay olacaktır. Yapmamız gereken şey, çok çalışmak." ifadelerini kullandı.