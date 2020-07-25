Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.

Kadroda yer almayan Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Jailson ile Deniz Türüç Fenerium alt tribünde yer alan locadan müsabakayı izledi.