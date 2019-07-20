Luiz Gustavo transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Sarı-Lacivertliler’in orta saha adayları arasında ilk sırada yer alan Sambacı, Marsilya’nın Bordeaux ile oynadığı hazırlık maçında boy gösterdi. ABD’deki mücadeleyi Marsilya, Payet’nin golleriyle 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından ortak alanda Luiz Gustavo, gazetecilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, bir Fransız muhabirin, “Fenerbahçe’ye gitmeyeceksin ve bizimle kalacaksın öyle değil mi?” sorusunu sorması üzerine yanıt vermedi ve hemen arkasını dönüp oradan uzaklaştı. Fransız muhabirler, Gustavo’nun bu tavrının Sarı- Lacivertliler’le anlaştığına işaret ettiği yorumunu yaptı. Fenerbahçe, bu transfer için Eljif Elmas’ın satışından gelecek parayı bekliyor.