Luiz Gustavo: Kritik maçlarda hep gerekeni yaptık

Luiz Gustavo, sakatlığı sonrası ilk kez Gençlerbirliği maçında 11’de sahaya çıkmıştı. Ancak 11’e dönüşünü kutlayamadı, Fenerbahçe Kadıköy’de 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez ligde iç sahada 6 mağlubiyet aldı. Sarı-Lacivertliler’de moraller alt üst olsa da Luiz Gustavo, derbi öncesinde takımına güveniyor. Brezilyalı yıldız, Kadıköy’de yaşadıkları puan kayıplarına anlam veremediğini söyledi.

‘Fenerbahçelilik farklıdır’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Son olarak evimizde Gençlerbirliği’ne yenilmemiz, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki henüz teslim olmadık. Pes etmedik. Fenerbahçelilik farklı bir şey. Her zorluğa karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi gerektirir. Dikkat ederseniz kritik maçlarda hep gerekeni yaptık. Bu hafta da Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacağız ve kazanacağız” dedi.

‘Rakibimiz moralli’

Luiz Gustavo, rakibin kendilerine oranla daha moralli olduğunu kabul etti. Sambacı, “Hem ligde liderler hem de kupada finale çıktılar. Ancak dediğim gibi, Biz Fenerbahçeyiz. Kolay kolay pes etmeyiz. Pazar günkü derbide arkadaşlarımla birlikte gücümüzü sahaya yansıtıp, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun