Luiz Gustavo: Kararlar eşit olsa bugün kazanırdık

Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Gustavo: Kararlar eşit olsa bugün kazanırdık

Bu sonucu beklemiyorduk. Bütün hafta 3 puana çalıştık. Ancak şunu da söylemek gerekiyor, bugün evimizde oynadığımız gibi oynamadık.

Sahada verilen kararlarda büyük farklılıklar oluyor. Rakip takım lehine çok kolay çıkan bir karar, bizim lehimize olduğunda çıkmıyor. Bunu anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Kararlar eşit verilmiş olsaydı bugün kazanmış olurduk.