Luiz Gustavo: İyi başlarsak devamı gelir

Luiz Gustavo, ligin kalan bölümünde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.

21 Kasım 2019, Perşembe 06:11 Son Güncelleme:
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Luiz Gustavo: İyi başlarsak devamı gelir

Luiz Gustavo, ligin kalan bölümünde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini söyledi. Brezilyalı yıldız, “Önümüzde 6 maç var. Hedefimiz en yüksek puanı alarak devreye lider girmek. Ancak ilk olarak Yeni Malatya maçını düşünüyoruz. Buradan alacağımız galibiyet, kalan haftalar için bize itici güç olacak” ifadelerini kullandı.

Gustavo, arkadaşlarının milli takımdan sağlıklı ve moralli dönmelerinin de kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Sambacı, “Artık hepimiz lige odaklandık. Milli aradan 3 puanla dönüş yaparak, kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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