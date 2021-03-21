Luiz Gustavo: İnanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisini yayıncı kuruluşa değerlendirdi. İnanmaya ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Gustavo, “Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta sahada çok kaliteli isimlerimiz var. Kimin oynadığı hiçbir zaman fark etmez, biz takımın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bu takımdaki herkesin de ilk 11 oynama kapasitesi var açıkçası. Şimdi bizim yapmamız gereken inanmaya ve savaşmaya devam etmek.'' dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, “Bugün maç oynayan iki takım da şampiyonluk için yarışan takımlar. Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Burada ikinci sezonumu geçirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Umarım bizi sürekli destekleyen taraftarlarımızı da mutlu edebilecek şekilde bitiririz sezonu.” dedi.







