Luiz Gustavo: Her sene daha çok çalışıyorum
Fenerbahçe'ye Kayserispor karşısında galibiyeti getiren golü atan ve oynadığı oyunla da takdir toplayan Luiz Gustavo 90 dakikayı ve galibiyeti değerlendirdi. Galibiyet için mutlu olduğunu belirtten Gustavo iyi oyunu için ise yaşının artık genç olmadığını ve bunu bildiğini söyledi.
Luiz Gustavo'nun açıklamaları şu şekilde:
Öncelikle övgüler için teşekkür ederim. Bu zor periyotta insanlara mutluluk verebildiysek biz de mutlu oluruz. En önemli şey sağlık. Ben ve ailem sağlıklı olduğumuz için her gün dua ettim.
Artık 30 yaşın üzerindeyim ve bu yaştan sonra her sene oynamak daha zor. Bunu biliyorum ama her sene de daha çok çalışıyorum. Galibiyet için çok mutluyuz.