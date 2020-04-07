Luiz Gustavo: Futbolu çok özledim

Luiz Gustavo, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Sambacı, “Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor” dedi. Gustavo, İstanbul’da rahat olduğunu söyleyerek, “Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor” diye konuştu. Yıldız futbolcu, “Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim” ifadelerini kullandı