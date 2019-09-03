Fejsa, M’Vila, Ndiaye, Acquah, Nordtveit ve daha niceleri... Bu transfer döneminde Fenerbahçe’de belki de en çok ‘6 numara’ adayları gündeme geldi. Ancak aralarında taraftarı en çok heyecanlandıranı Luiz Gustavo oldu. Pazarlıklar aylarca sürdü. Milyonlarca Sarı-Lacivertli, heyecanla ve sabırsızlıkla transferin bitmesini bekledi. Ve sonunda o gün geldi... Fenerbahçe, 32 yaşındaki yıldızı İstanbul’a getirdi. Dün neredeyse tüm günü kulüp binasında geçiren Luiz Gustavo, evrakların tamamlanmasıyla birlikte 4 senelik sözleşmeye imza attı. Dünyaca ünlü oyuncu, hemen ardından Çubuklu formayı sırtına geçirdi ve ilk pozunu verdi.

‘Şampiyonluklar için...’

Luiz Gustavo, FB TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Gerçekten kendimi iyi, mutlu ve motive hissediyorum. Çok büyük bir geleneği olan bu büyük camiayı tekrar hak ettiği şampiyonluklara ulaştırmak ve taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sosyal medya hesabım olmadığı için taraftarımızın benim için yazdığı şeyleri fazla takip edemedim. Ancak beni uzun süredir beklediklerini duymuştum. Başkanımız ve yöneticilerin uzun uğraşları için çok mutluyum. En iyi şekilde geri karşılık vermek istiyorum.

Bonservisi 6 milyon Euro

Marsilya, transfer görüşmelerinde kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. Fenerbahçe ise masaya 5 milyon Euro ile oturdu. Pazarlıklar aylarca devam etti. Sonunda Sarı-Lacivertliler’in isteği oldu. Kanarya, Fransız ekibinin 4 milyon Euro indirim yapmasını sağladı. Transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamladı. Luiz Gustavo’ya ödenecek ücret ise açıklanmadı. Sambacı’nın maaşının senelik 2 milyon 750 bin Euro olacağı, bonuslarla bu rakamın 3.5 milyon Euro’yu bulacağı iddia edildi.

Alex’in formasını giyecek: 20 numara

Luiz Gustavo, Fenerbahçe’de özel bir numarayı giyecek. Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırıp, efsane haline gelen vatandaşı Alex De Souza’nın Sarı-Lacivertliler’deki ilk forma numarası 20’ydi. Tecrübeleli oyuncu, Alex’le aynı tercihi yaparak vatandaşının ilk 4 sezon terlettiği 20 numarayı seçti. Alex, sosyal medya hesabından, “Başarılar Luiz Gustavo” mesajını paylaştı.

‘Teşekkürler Luiz Gustavo’

Marsilya, 2 sezon boyunca formayı terleten Luiz Gustavo için veda mesajı yayınladı. Brezilyalı futbolcunun Mavi- Beyazlılar’da attığı gollerin ve güzel hareketlerinin yer aldığı yaklaşık 1 dakikalık video hazırlandı. Marsilya, video ile birlikte, “Luiz Gustavo, resmi olarak Fenerbahçe’ye katıldı. Hatıraların için teşekkür ederiz Olympien (Marsliyalı)” mesajını paylaştı.