2019-2020 sezonu başında 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Luiz Gustavo geçen sezon son haftalarında takımın sistemine uyum sağlayamayınca, yedek kalmıştı. Bu nedenle takımdan ayrılması gündeme gelen, aynı zamanda yüksek maliyeti nedeniyle de gözden çıkarıldığı iddia edilen Brezilyalı orta sahanın bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun, sözleşme süresinin sonu olan 2023'e kadar Sarı Lacivertliler'de kalmak istediği kaydedildi.