Luiz Gustavo: En büyük gücümüz taraftarımız

Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferi olan Luiz Gustavo, Fransız basınına yaptığı açıklamada taraftarlara ve takım arkadaşlarına övgü yağdırdı. Brezilyalı futbolcu, Sarı-Lacivertliler’e en geç katılan isimlerden biri olmasına rağmen takıma çabuk ısındığını söyledi.

Gustavo, “Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve yardımcı oldu. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, bana olan güvenini her fırsatta gösterdi. Özellikle kaptan Emre’den takım tarihi hakkında çok önemli bilgiler edindim. Bu sezonun önemini sadece bana değil, herkese anlattı. Mutlaka şampiyon olmamız gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

‘Bu tutkuyu çok az gördüm’

Taraftarlara ayrı bir parantez açan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Hepsi tam bir futbol aşığı. Takımlarını karşılıksız seviyorlar. Yenildiğimiz maçtan sonra hava limanına gelip bizi teselli ettiler. Kariyerimde bu kadar tutkulu taraftar çok az gördüm. Saha içinde bizi cesaretlendiriyorlar” yorumunu yaptı. Luiz Gustavo son olarak, milli aradan sonra zorlu maçları olduğunu ancak bunları kazanıp, zirveye çıkacaklarına inandığını sözlerine ekledi.