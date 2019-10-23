Luiz Gustavo: Emre herkese ders veriyor

Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu’na övgüler yağdırdı.

Brezilyalı yıldız, “Emre farklı bir futbolcu. Forması için yapmayacağı fedakârlık yok. Tam bir lider. Saha içinde ve dışında adeta herkese ders veriyor” ifadelerini kullandı.

Gustavo, tecrübeli oyuncunun Denizlispor maçındaki halini saygı içinde izlediğini söyleyerek, “Acı içinde olsa da asistini yaptı, oyundan çıktı. Kenarda da yerinde duramadı, maçı bizlerle birlikte kulübede yaşamaya devam etti. Onunla birlikte oynamak bana büyük keyif veriyor. Onun liderliğinde şampiyonluk kutlayacağımıza olan inancım her geçen gün artıyor” dedi.