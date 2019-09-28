Luiz Gustavo: Bugün 3 puanla ayrılabilirdik

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı.

Mücadelenin ardından Luiz Gustavo yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef mümkün olmadı. Çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu hafta bizim için normal geçti. Herkes iyi hazırlandı, iyi konsantre oldu. Böyle maçları oynamak ayrıcalık."