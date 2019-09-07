Luiz Gustavo: Benim için mevki önemsiz

Luiz Gustavo’dan, idmanlarda kendisini stoperde ve orta sahada oynatan hocasına destek geldi: “Kariyerimde birçok farklı mevkide oynadım. Pozisyon değil, sahada olmak önemli”

07 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Luiz Gustavo: Benim için mevki önemsiz

Ersun Yanal’ın Luiz Gustavo’yu çok istemesinin tek nedeni kalitesi ve tecrübesi değildi. Brezilyalı yıldızın birçok bölgede forma giyebilen ‘joker’ bir oyuncu olması, Yanal’ın ısrarının en önemli sebeplerinden biriydi. Tecrübeli teknik adam, oyuncusunu gelir gelmez stoperde ve orta sahada denedi. Yanal’ın öncelikli planı, Gustavo’yu savunmanın göbeğinde oynatmak.

‘Her göreve hazırım’

Yıldız futbolcu, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede bu durumun kendisi için sorun olmadığını söyleyip, “Kariyerim soyunca farklı mevkilerde oynadım. Marsilya’da uzun süre stoperde görev yaptım. Sonra yeniden orta sahaya geçtim. Önemli olan, oynadığım pozisyon değil sahada yer almak. Bu nedenle vereceğiniz her türlü göreve hazırım” diyerek hocasına destek çıktı. 

Yusuf Dursun 

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