Luiz Gustavo Alanya maçında sahada!

Sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrası Brezilyalı futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı öğrenildi. Bu hafta yapılacak idmanlarda yer alması beklenen yıldız oyuncunun, 16 Eylül Pazartesi günü rakip sahada oynanacak olan Alanyaspor maçında, ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Mini yorum / Yusuf Dursun: 45 dakikada kalitesini gösterdi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika sahada kaldı. Sakatlanıp, çıkmasına rağmen, Sarı-Lacivertli taraftara ve teknik heyete, gelecek adına umut verdi. Brezilyalı futbolcu maç içinde sürekli olarak hareket etti, arkadaşları ile uyum sorununu kısa zamanda çözdü ve İstanbul’a hazır olarak geldiğini sergiledi. Gençlere ise adeta klavuzluk eden tecrübeli futbolcu, yapmaları gerekenler konusunda sürekli olarak uyarılarda bulundu. Mehmet Topal’ın gitmesinin ardından gerçek bir ön liberonun takımda yer alması, diğer futbolcuları da bir hayli rahatlattı. Ataklarda ve duran toplarda rakip ceza sahası önünde mevzilenen Gustavo, dönen toplara yaptığı olumlu hamlelerle de göze battı. Ayrıca rakip takımın ataklarında da savunmasına yardım eden yıldız oyuncu, ilerleyen haftalarda şampiyonluk kovalayan takıma büyük katkı yapacağını sadece yarım devrede herkese sergiledi.

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