İtalya Serie A'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Lazio'nun öne çıkan isimlerinden Luiz Felipe, büyük takımların ilgisinin kendisinde yarattığı mutluluğu dile getirdi.

Barcelona'nın transfer listesinde olduğu belirtilen Felipe, UOL Esporte'ya yaptığı açıklamada, "Bu, beni heyecanlandırıyor çünkü büyük kulüplerin seninle ilgilenmesi iyi bir iş yaptığın anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İlgiden dolayı mutlu olsa da Lazio'da kalmak istediğini belirten Felipe, "Beni tanıyan herkes sakin bir yapım olduğunu ve çok kolay taşınamadığımı biliyor. İlk günden beri bana güvenen ve destek olan Lazio'nun başarısına odaklanmam ve onlar için elimden geleni yapmalıyım" dedi.