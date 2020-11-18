Luis Suarez, 2. testinin de pozitif çıkması sebebiyle hafta sonu oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçında forma giyemeyecek. İspanyol basını Suarez’in yokluğunda Atletico Madrid’in gol yollarında büyük sıkıntı çekmesinin yanında golcünün eski takımına karşı oynayamayacak olmasının da futbolseverleri önemli bir hikayeden mahrum bırakacak.

Suarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona karşısında gol atması halinde sevinmeyeceğini ve bu karşılaşmanın manevi olarak kendisi için büyük önem taşıdığından bahsetmişti.