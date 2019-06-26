Luis Suarez şaşırdı!

Bu sonuçla iki takım da gruptan çıkarak adını çeyrek finale yazdırırken maça damga vuran olay ise Luis Suarez’in penaltı beklediği pozisyonda oldu. Şili’nin file bekçisi Arias, 32 yaşındaki santrforu engellemeye çalışırken topa eliyle müdahalede bulundu. Karşısındaki oyuncunun kaleci olduğunu unutan Suarez, pozisyonun penaltı olduğunu düşünüp hakeme itiraz etti. Suarez’in bu hareketi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Öte yandan Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

28 Haziran

Brezilya-Paraguay

Venezuela-Arjantin

29 Haziran

Kolombiya-Şili

Uruguay-Peru