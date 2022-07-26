Luis Suarez, Nacional ile prensip anlaşmasına vardı

Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu.

Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı video aracılığıyla futbola başladığı kulüp olan Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.

Yıldız golcü paylaşımında, "Nacional'a katılmak için prensip anlaşmasına vardım. Anlaşmayı resmi olarak tamamlamak için nihai detayların yakında çözüleceğini umuyorum." sözlerini dile getirdi.

İsmi Fenerbahçe ile anıldı

Ayrılığının ardından Avrupa'dan birçok takımın radarına giren Luis Suarez'in ismi ülkemizden de Fenerbahçe ile transfer iddialarında yer almıştı.

Avrupa devlerinin formasını giydi

Kariyerine anlaşmaya vardığı Uruguay ekibi Nacional'de başlayan Luis Suarez, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinin formasını giymişti. Ururguay Milli Takımı'nda ise 132 maçta görev yapan 35 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 45 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetmişti.

İlgili Haberler Juventus'ta Aaron Ramsey ile yollar ayrıldı



