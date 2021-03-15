Luis Suarez: İtalyanca sınavında soruları bana önceden verdiler

Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, geçen Aralık ayında patlak veren İtalyanca sınavında soruları önceden aldığının ortaya çıkması olayıyla ilgili İspanyol basını Marca, İtalyanların raporu açıkladığını yazdı.

Sezon başında Barcelona'da forma giyerken adı Juventus ile anılan Suarez'in AB vatandaşlığından çıkması için İtalyan vatandaşlığına geçmesi gerekiyordu. Bundan dolayı Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girdi. Ancak Aralık ayında Uruguaylı futbolcunun soruları önceden aldığı ortaya çıktı. Luis Suarez konuyla ilgili aylar sonra bir profesörün kendisine soruları verdiğini itiraf etti.

Aylar sonra olayla ilgili İtalyan basınında rapor yayınlandı ve Luis Suarez, "Ağustos ayında Juventus yöneticileri Pavel Nedved ve Fabio Paratici ile telefonda görüştük. Paratici, eşim gibi İtalyan pasaportum olduğunu düşündükleri için benimle iletişime geçtiklerini söyledi. Hayır dedim ve gerekli tüm belgeleri isteyerek ilgili işlemi yapmaya başladım. Dil sınavına girdikten iki veya üç gün sonra Nedved, Paraciti ve Juventus Başkanı Agnelli beni gösterdiğim çabadan dolayı kutladılar. Ama ben soruları daha önce bir profesörden almıştım" konuyla ilgili sözleri ortaya çıktı.