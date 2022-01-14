Transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli yıldız Luis Nani'nin ismi sık sık Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. İtalya'dan gelen resmi açıklama gündem yarattı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serie A ekiplerinden Venezia ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kendi neslinin en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak bahsedilen Nani'nin 2022/23 sezonunun sonuna kadar takımda forma giyeceği duyuruldu.

Luis Nani son olarak ABD ligi MLS'te mücadele veren Orlando City'nin formasını giydi. 3 yıllık ABD macerasına 1 Ocak itibariyle son veren 35 yaşındaki futbolcu, 88 maçta 31 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek eski günlerini hatırlattı.

Venezia şu anda Serie A'da 20 maçın ardından 17. sırada yer alıyor ve 18. sıradaki Genoa'nın bir puan önünde bulunuyor.



