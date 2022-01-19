ABD ligi MLS'te mücadele veren Orlando City'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Venezia'ya transfer olan Nani, İtalyan kulübünü neden tercih ettiğini açıkladı.

Football Italia'da yer alan habere göre; kulübün kendisine sunduğu projeyi beğendiği için bu kararı verdiğini belirten Nani, "Hırslı projeleri için Venezia'yı seçtim. Ben bir futbol adamıyım ve bu nedenle harika şeyler yapma isteğini bulabileceğim bir grupta olmayı tercih ederim ve bu kulübün böyle bir zihniyeti var. Burada beni çok iyi karşılayan harika bir grup buldum. Pek çok genç var ve sonuç olarak büyük bir enerji ve başarma arzusu var, bir ekibin büyümesinin temeli olan tüm unsurlar burada var." dedi.









Takımdaki genç futbolculara tecrübesi ile yardımcı olmak istediğine de değinen tecrübeli yıldız, "Yapmak istediğim şey genç oyuncuların yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak ve tabii ki buna ek olarak takımın hücum anlamında da yardımcı olmak." sözlerini söyledi.

3 yıllık ABD macerasına 1 Ocak itibariyle son veren 35 yaşındaki futbolcu, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

Venezia ile ilk maçına Empoli karşısında çıkan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra asist yapmayı başararak takımının 1 puanı almasında önemli rol oynamıştı.





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