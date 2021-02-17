Dünya üzerinde bazı önemli futbolcuların yolu Türkiye'den de geçmiştir. Kariyerinin bir noktasında Türkiye'ye uğramış ve başarılı olmuş futbolculardan biri de Nani'dir.

Nani nereli ve kaç yaşında?

Tam adı Luis Carlos Almeida du Cunha olan Nani, 17 Kasım 1986 yılında Portekiz'in Amadora kentinde dünyaya geldi. 2021 başı itibariyle 34 yaşında bulunmaktadır. Çok uzun yıllar Manchester United forması giyen Nani'nin yıldızı burada parlamıştır. Boyu 175 cm olan futbolcu genellikle kanat mevkiinde oynamaktadır. Her iki kanatta da oynayabilen futbolcu, zaman zaman forvet arkası olarak da görev alabilmektedir.

Nani 7 Temmuz 2015 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester United'tan Fenerbahçe 'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de yalnızca 1 sezon oynayan Nani, 5 Temmuz 2016'da 8,50 milyon Euro bonservis bedeli ile Valencia takımına transfer olmuştur ve Fenerbahçe'den ayrılmıştır. Nani Fenerbahçe ile 47 maça çıkmış ve bu maçlarda toplam 3732 dakika sahada kalmıştır. Bu maçlarda 12 gol atıp 13 de asist yapan Nani, 11 sarı kart ve bir de kırmızı kart görmüştür.

Nani Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Nani Türkiye'ye yaklaşık 8 sezon boyunca formasını giydiği Manchester United takımından gelmiştir. Premier Lig macerasını Fenerbahçe'ye gelerek sonlandıran Nani'nin yolu bir daha Premier Lig'e düşmemiştir. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra La Liga, Serie A, Portekiz 1. Ligi ve Amerika MLS liglerinde forma giymiştir.

Nani 2021'de hangi takımda oynuyor?

Nani 18 Şubat 2019 tarihinde Sporting Lizbon'dan ABD MLS ekiplerinden Orlando City'ye bedelsiz olarak transfer olmuştur. Nani'nin buradaki sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Nani'nin sözleşmesi son erdikten sonra sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ya da hangi takıma transfer olacağı henüz bilinmemektedir. Nani şu anda formasını giydiği Orlando City takımında tarihe geçecek bir olaya imza attı. Futbolcu hem gol sayısında hem de asist sayısında çift hanelere ulaşarak, Orlando City tarihinde bunu başaran ilk ve tek oyuncu unvanını aldı.

Nani'nin maaşı ne kadar?

Nani'nin maaşının ne kadar olduğu ile ilgili ne kulübünden ne de Nani tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Nani'nin Orlando City takımından ne kadar maaş aldığı bilinmemektedir.

Nani'nin oynadığı takımlar

1 Temmuz 2001'de Real SC U15 takımından Real SC U17 takımına yükseldi.

1 Temmuz 2003'te Real SC U17 takımından Sporting U19 takımına transfer oldu.

1 Temmuz 2005'te Sporting U19 takımından Sporting Lizbon A takımına yükseldi.

2 Temmuz 2007'de Sporting Lizbon'dan Manchester United takımına 25,50 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

19 Ağustos 2014 tarihinde Manchester United'tan Sporting Lizbon'a kiralandı. 30 Haziran 2015 tarihinde kulübüne geri döndü.

7 Temmuz 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

5 Temmuz 2016'da Fenerbahçe'den Valencia'ya 8,50 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer oldu.

31 Ağustos 2017'de Valencia'dan Lazio'ya 2 milyon Euro bedel ödenerek kiralandı. 30 Haziran 2018'de Valencia'ya geri döndü.

11 Temmuz 2018'de Valencia'dan Sporting Lizbon'a bedelsiz olarak transfer oldu.

18 Şubat 2019'da Sporting Lizbon'dan Orlando City'ye transfer oldu. Burada sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürmektedir.

Nani'nin Kariyer İstatistikleri

Luis Nani'nin kariyeri boyunca oynadığı kulüplerde ortaya koyduğu istatistikler şu şekildedir:

2005-2007 arası: Sporting Lizbon - 58 maç, 9 gol

2007-2015 arası: Manchester United - 147 maç, 25 gol

2014-2015 arası: Sporting Lizbon - 27 maç, 7 gol (Kiralık)

2015-2016 arası: Fenerbahçe - 28 maç, 8 gol

2016-2018 arası: Valencia - 25 maç, 5 gol

2017-2018 arası: Lazio - 18 maç, 3 gol (Kiralık)

2018-2019 arası: Sporting Lizbon - 18 maç, 7 gol

2019'dan 23 Aralık 2020'ye kadar: Orlando City - 30 maç, 12 gol

Luis Nani'nin milli takım kariyerinde altına imza attığı istatistikler şu şekildedir:

2006-2007 arası Portekiz U-21 takımında 10 maç ve 1 gol.

2006'dan bu yana Portekiz milli takımı ile 112 maç ve 24 gol

Aynı zamanda Luis Nani'nin kariyerinde 2016'daki Avrupa Kupası ve Manchester United'la kaldırdığı 2008 Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere, toplamda kaldırdığı 16 tane kupa bulunmaktadır.