Bu sezon istenilen sonuçların alınamamasının ardından Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı Şeytanların teknik direktörlük görevi için İspanya Milli Takımı’nı çalıştıran Luis Enrique'yi takımın başına getirmek istediği iddia ediliyordu.

İspanyol basınına konuşan Enrique, kendisine Manchester United ile ilgili haberlerin sorulması üzerine, "1 Nisan şakası mı?" şeklinde cevap vererek iddiaları reddetti.

Kırmızı Şeytanların adayları arasında Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag ve Brendan Rodgers bulunuyor.

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