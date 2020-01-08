Luis Casimiro: Son topa kadar mücadele ettik

7Days EuroCup TOP 16 Turu'nda H Grubu'ndaki ilk maçına çıkan TOFAŞ, İspanyol ekip Unicaja Malaga'yı son anlara doğru oldukça zorlanmasına karşın 84-82 mağlup etmeyi başardı ve gruba galibiyetle başladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Unicaja Malaga’nın başantrenörü Luis Casimiro, iki takım açısından zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Rakiplerinin ve kendilerinin bu turda ilk kez mücadele ettiklerini hatırlatan Casimiro, "İlk yarıda özellikle ribauntlar konusunda sıkıntılar yaşadık. Savunma, hücum ve taktik anlamında iyiydik. Ribauntlarda kötü olunca ikinci şanslardan 15-16 sayı yedik. İlk yarı için bu belirleyici oldu. Daha iyi bir sonuçla bitirebilirdik. TOFAŞ ikinci yarıya bizden daha net ve sert başladı. 11 sayılık fark yakaladılar. Bu farkı bir şekilde eritmeyi başardık. Savunmada rakibimizin kötü hücumlarına karşı hızlı hücumlarda sayılar bulduk. Son topa kadar mücadele ettik ve son topu kullanamayınca maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.