Ligdeki kötü gidişat sonrası Fatih Terim ile yolları ayıran ve takımı Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray 'dan Sportif Direktör hamlesi geldi. 7 Aralık 2021'de göreve gelen Fatih İbradi sonrası arayışa geçen Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, ünlü Portekizli futbol adamı Luis Campos'la görüşmelere başladı ve tecrübeli ismi Türkiye'ye getirdi. Galatasaray Kulübü, yeni bir oluşuma giderken yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Sarı Kırmızılılar'da taraftarlar, Luis Campos kimdir, nereli? Sportif Direktör Luis Campos kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Luis Campos kimdir, nereli? Luis Campos kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Tam adı Luis Filipe Hipolito Reis Pedrosa Campos olan, Luis Campos adıyla bilinen teknik adam, 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine teknik direktör olarak ülkesinde başlayan Campos, Leiria, Esposende, Desportivo Aves, Esposende, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Beira-Mar'da görev aldı.

2004 yılında teknik adamlığı bırakan Campos, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012’de Jose Mourinho’nun isteği üzerine Real Madrid’de scout şefi oldu; bir yıl sonra Fransız devi Monaco'da transferin sorumlusu olarak göreve başladı.

Monaco'da çalıştığı 4 yılda Fransız ekibine muhteşem bir gelir kapısı açan Campos, Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo, Saint-Maximin gibi isimlerin transferinde başrol oynadı. Monaco, 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği bu isimlerden 480 milyon Euro'ya yakın bir bonservis kazandı.

Büyük başarılar elde ettiği Monaco'dan 2016'da ayrılma kararı alan Campos, 1 yıl dinlenme süresinin ardından bir başka Fransız ekibi Lille'e imza attı. Transfer sihirbazı olan Campos, Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit gibi isimlerin transferinde önemli bir rol oynadı. Lille, 54.9 milyon Euro’ya transfer ettiği bu isimlerden 225.4 milyon Euro gelir elde etti.

PSG'nin hegemonyasını sonlandıran Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Luis Campos, Lille'de özellikle transfer ettiği Türk oyuncular ile dikkat çekmişti. 2018'de Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan transfer eden Campos, sonrasında Trabzonspor 'dan Yusuf Yazıcı ve Beşiktaş 'tan Burak Yılmaz transferlerini gerçekleştirmişti. Campos'un sportif direktörlüğünü yapan Lille, son olarak ise Mustafa Kapı'yı kadrosuna katmıştı.

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan Campos'un ismi, daha önce de Tottenham ile anılmıştı. Manchester United, transfer dönemindeki başarısızlık sonrası Campos'u göreve getirmek adına görüşmelerini sürdürdüğü iddia ediliyordu. Mourinho'nun ayrılığı sonrası bu hamle de gerçekleşmedi.