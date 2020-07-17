Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, Arjantin ekibi Velez Sarsfield’ın Perulu stoperi Luis Abram kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu transferi Luyindama’da olduğu gibi satış opsiyonlu kiralama yolunu kullanarak bitirmek istediği gelen haberler arasında. Galatasaray'la birlikte La Liga ekiplerinden Real Betis de gelecek vaad eden genç stoperi kadrosuna katmak istiyor. Abram ismi Galatasaray'la ciddi şekilde anılırken, Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, genç oyuncunun kariyerini araştırmaya başladı. Luis Abram kimdir? Luis Abram kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını derledik.

Luis Abram kimdir? Luis Abram kaç yaşında, nereli?

Luis Abram, 27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de 500 bin Euro karşılığında Velez Sarsfield’a transfer olan Abram, kısa süre içerisinde takımının değişilmezleri arasına girdi. 24 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor.

İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

Profesyonel kariyerinde 172 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol kaydetti. 24 kez sarı kart gören Abram, 5 kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Peru Milli Takımı'nda 20 maçta görev alan gelecek vaad eden oyuncusu 1 gol kaydetti.

2021 yılına kadar Velez ile sözleşmesi bulunan Abram'ın güncel piyasa değeri 6.8 milyon Euro.