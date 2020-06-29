Luigi Datome Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor

Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından Luigi Datome'nin beş senelik Fenerbahçe macerasının sona erdiği iddia edildi. İtalyan oyuncu yedi sene sonra İtalya'ya dönerek Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacak

29 Haziran 2020, Pazartesi 23:47 Son Güncelleme:
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Luigi Datome Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor

Son dakika haberi..Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından Luigi Datome'nin beş senelik Fenerbahçe macerasının sona erdiği iddia edildi. Sportando sitesinde geçen bilgiye göre, İtalyan oyuncu yedi sene sonra ülkesi İtalya'ya dönerek Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrılmıştı. 2015 yılında takıma katılan Datome, Obradovic'in takımda en güvendiği oyunculardan biri olarak göze çarpıyordu.

Datome, Fenerbahçe Beko'da bir Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra üç kez lig şampiyonluğu yaşamıştı


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