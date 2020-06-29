Son dakika haberi..Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından Luigi Datome'nin beş senelik Fenerbahçe macerasının sona erdiği iddia edildi. Sportando sitesinde geçen bilgiye göre, İtalyan oyuncu yedi sene sonra ülkesi İtalya'ya dönerek Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrılmıştı. 2015 yılında takıma katılan Datome, Obradovic'in takımda en güvendiği oyunculardan biri olarak göze çarpıyordu.

Datome, Fenerbahçe Beko'da bir Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra üç kez lig şampiyonluğu yaşamıştı



