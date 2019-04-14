Luger yeni dönemde Royal Youth için oynayacak
Royal Youth transfer hamlelerine devam ediyor. Öncesinde GBM ve Pilot ile yollarını ayırdığı görülen, sonrasındaysa Pilot ile yeniden sözleşme imzalayan ekip, kadrosuna bir nişancı daha ekledi. Fatih “Luger” Güven, ligin yeni döneminde Royal Youth çatısı altında oynayacak.
Luger bu sezon Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde de boy göstermişti. Galakticos çatısı altında oynayan genç oyuncu, Galakticos’la çıktığı 4 karşılaşmada 2 kez Kalista, 2 kezse Kai’Sa oynadı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda galibiyet alamasa da son maçında Kalista ile 7/1/5 oynamıştı. (Playerbros)