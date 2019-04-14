Luger yeni dönemde Royal Youth için oynayacak

Luger bu sezon Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde de boy göstermişti. Galakticos çatısı altında oynayan genç oyuncu, Galakticos’la çıktığı 4 karşılaşmada 2 kez Kalista, 2 kezse Kai’Sa oynadı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda galibiyet alamasa da son maçında Kalista ile 7/1/5 oynamıştı. (Playerbros)