Fenerbahçe yeni sezon öncesi 10. transferi olan Uruguaylı stoper Maurico Lemos’u kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos’u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza ‘hoş geldin’ diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Lemos’un yıllık ücretinin 850 bin Euro olacağı, kulübü Las Palmas’a ise 1.5 milyon Euro bonservis ödeneceği öğrenildi.

SARI-LACİVERTLİ TAKIMDAKİ İKİNCİ URUGUAYLI

24 yaşındaki futbolcu imzaların ardından FBTV’ye açıklamalarda bulunurken, “Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe’nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Sarı lacivertlilerin 2. Uruguaylı oyuncusu olan Lemos’un transferinde, görev yaptığı dönemde kulübün en sevilen isimlerinden biri olan Lugano’nun da önemli payının olduğu yönetici Selahattin baki’nin açıklamalarıyla ortaya çıktı.

"1-2 POZİSYONA DAHA TAKVİYE OLACAK"

Baki, transferle ilgili olarak “Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. emre ve Lugano’dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos’u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe’ye iyi bir karakter aldık” değerlendirmesini yaptı. İmza töreninde bulunan diğer bir yönetici Mustafa Kemal Danabaş ise “1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. (Hürriyet)