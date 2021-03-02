Lucian Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Adc Lucian İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreninde 2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian'ın tüm renk paketleri duyurulmuştu. Bakalım bu sezonda Lucian hakkında ne gibi değişikliklere gidildi, yeni rün rehberi nedir, şampiyon nasıl oynanır, sorularının yanıtlarını sizler için derledik. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreninde 2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian'ın tüm renk paketleri duyurulmuştu. Bakalım bu sezonda Lucian hakkında ne gibi değişikliklere gidildi, yeni rün rehberi nedir, şampiyon nasıl oynanır gibi bilgileri derledik.
İnfazcı Lucian
Lucian bir zamanlar Işık Muhafızı olarak bilinirdi. Şimdi ise bir hortlak avcısı. Hortlakların peşine düşerek onları gördüğü yerde kadim çifte tabancalarıyla yok ediyor. Lucian'ın eşini öldüren Hortlak Thresh'den sonra, bu yola baş koydu. Fakat Lucian'ın eşi yaşayanlar arasına geri döndüğü halde hiçbir şey değişmedi. Acımasızca hedefe kendisini kilitlemiş olan Lucian, çoktan ölmüş Kara Sis'in leneti ile yaşayanları öldürmekte hiçbir engel tanımıyor.
İnfazcı Lucian Oynama Taktikleri ve Yetenekleri
Lucian şampiyonunun pasif skili Işık Silahşoru'dur. Şampiyon bir yetenek kullandığında, sonraki saldırısı çift vuruş olur. Bu vuruş şampiyonun saldırı gücünün miktarına göre 60%‘i kadar vurur. İkinci vuruşta ise minyonlara her zaman 0 hasar verirken vuruşlar kilitleyebilir ve isabet etkisini tetikler.
Klavyeden Q yeteneği ile şampiyon Işık Atışı skilini kullanır. Yolladığı ışık süzmesi rakibi delip geçerek, 900 menzillik bir hat üzerindekilere fiziksel hasar verir. Klavyeden W yeteneği ise İntikam Ateşi'dir. İntikam Ateşi, şampiyonun yaptığı atışlarda rakibe temas ettiğinde veya menzilin sonuna geldiğinde patlar. Patlama sonucunda büyü hasarı verir. Böylece rakibi 6 saniyeliğine işaretler. Ayrıca işaretlenen hedefe takımdaki herkes 1 saniyeliğine hareket hızı kazanır.
Amansız Takip, klavyeden E yeteneği ise şampiyonun hızlıca kısa mesafeye atılmasını sağlar. Skill bir rakibe isabet ettiğinde ise Amansız Takip skilinin bekleme süresi 1 saniye azalır. Son olarak klavyeden R yeteneği İnfaz, şampiyonun 3 saniyeliğine tek yönde hızla ateş ederken serbestçe hareket edebilmesini sağlar. Atışlarının her biri isabet ettiği ilk rakibe fiziksel hasar verir.
Lucian karakteri ile oynarken Dora’nın kılıcı adlı iteme sahip olmak hem savunma hem de saldırı gücünüzü arttırmaktadır. Böylece rakibinize karşı üstünlük sağlarsınız. İlk zamanlarda istediğiniz kadar hasar veremediğiniz için can çalma çok etkili olmayacaktır.
İnfazcı Lucian S11 Rün Dizilimi
2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian karakterinin önümüzdeki sezonda rün dizilimi;
İsabet
Saldırıya Devam
Pratik Zeka
Efsane: Kan
Son Darbe
İlham
Peksimet Teslimatı
Sihirli Pabuçlar olmak üzere;
+9 Saldırı Hızı
+10 Değişken Kuvvet
+5 Zırh
İnfazcı Lucian Yetenek Skilleri
Geldik 2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian şampiyonunun S11 yeni sezondaki yeteneklerine;
Işık Atışı: 1- 3- 5- 7- 9
İntikam Ateşi: 4- 14- 15- 17- 18
Amansız Takip: 2- 8- 10- 12- 13
İnfaz: 6- 11- 16
İnfazcı Lucian S11 Counter Pickler
2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı şampiyonu Lucian’ın karşına çıkmaya cesaret eden ve neredeyse onu yenebilecek dereye gelen rakip şampiyonlar kimler;
Draven
Ezreal
Vayne
Tristana
İnfazcı Lucian Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,
Şifa: Belirlenen dost bir şampiyona 90 ile 345 arasında can yeniler. Ayrıca %30 hareket hızı sağlar.
Rüzgarın Hiddeti
Canbiçen
Ebedi Kılıç
Savaşçı Çizmeleri
Bombardıman Topu
Gümüşgöl Şafağı
İnfazcı Lucian Kostümleri
League of Legends 2020 yılında dereceli ödüllerini açıklayarak Şanlı Lucian’ı ve tüm renk paketlerini duyurmuştu. Riot Games, dereceli tırmanışa zaman ayıran oyuncuları ödüllendirmek amacıyla ilk kez özel renkler ortaya çıkardı. Bunu da Lucian şampiyonu ile tanıtmıştı. Lucian şampiyonunun kostümleri ise;
Silahşör Kostümü
Şimşek Santrafor Kostümü
Kod Adı Kostümü
Klasik Kostüm
Gönül Avcısı Kostümü
Vahşi Batılı Kostümü