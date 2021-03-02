League of Legends evreninde 2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian'ın tüm renk paketleri duyurulmuştu. Bakalım bu sezonda Lucian hakkında ne gibi değişikliklere gidildi, yeni rün rehberi nedir, şampiyon nasıl oynanır gibi bilgileri derledik.

İnfazcı Lucian

Lucian bir zamanlar Işık Muhafızı olarak bilinirdi. Şimdi ise bir hortlak avcısı. Hortlakların peşine düşerek onları gördüğü yerde kadim çifte tabancalarıyla yok ediyor. Lucian'ın eşini öldüren Hortlak Thresh'den sonra, bu yola baş koydu. Fakat Lucian'ın eşi yaşayanlar arasına geri döndüğü halde hiçbir şey değişmedi. Acımasızca hedefe kendisini kilitlemiş olan Lucian, çoktan ölmüş Kara Sis'in leneti ile yaşayanları öldürmekte hiçbir engel tanımıyor.

İnfazcı Lucian Oynama Taktikleri ve Yetenekleri

Lucian şampiyonunun pasif skili Işık Silahşoru'dur. Şampiyon bir yetenek kullandığında, sonraki saldırısı çift vuruş olur. Bu vuruş şampiyonun saldırı gücünün miktarına göre 60%‘i kadar vurur. İkinci vuruşta ise minyonlara her zaman 0 hasar verirken vuruşlar kilitleyebilir ve isabet etkisini tetikler.

Klavyeden Q yeteneği ile şampiyon Işık Atışı skilini kullanır. Yolladığı ışık süzmesi rakibi delip geçerek, 900 menzillik bir hat üzerindekilere fiziksel hasar verir. Klavyeden W yeteneği ise İntikam Ateşi'dir. İntikam Ateşi, şampiyonun yaptığı atışlarda rakibe temas ettiğinde veya menzilin sonuna geldiğinde patlar. Patlama sonucunda büyü hasarı verir. Böylece rakibi 6 saniyeliğine işaretler. Ayrıca işaretlenen hedefe takımdaki herkes 1 saniyeliğine hareket hızı kazanır.

Amansız Takip, klavyeden E yeteneği ise şampiyonun hızlıca kısa mesafeye atılmasını sağlar. Skill bir rakibe isabet ettiğinde ise Amansız Takip skilinin bekleme süresi 1 saniye azalır. Son olarak klavyeden R yeteneği İnfaz, şampiyonun 3 saniyeliğine tek yönde hızla ateş ederken serbestçe hareket edebilmesini sağlar. Atışlarının her biri isabet ettiği ilk rakibe fiziksel hasar verir.

Lucian karakteri ile oynarken Dora’nın kılıcı adlı iteme sahip olmak hem savunma hem de saldırı gücünüzü arttırmaktadır. Böylece rakibinize karşı üstünlük sağlarsınız. İlk zamanlarda istediğiniz kadar hasar veremediğiniz için can çalma çok etkili olmayacaktır.

İnfazcı Lucian S11 Rün Dizilimi

2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian karakterinin önümüzdeki sezonda rün dizilimi;

İsabet

Saldırıya Devam

Pratik Zeka

Efsane: Kan

Son Darbe

İlham

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar olmak üzere;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

İnfazcı Lucian Yetenek Skilleri

Geldik 2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı Lucian şampiyonunun S11 yeni sezondaki yeteneklerine;

Işık Atışı: 1- 3- 5- 7- 9

İntikam Ateşi: 4- 14- 15- 17- 18

Amansız Takip: 2- 8- 10- 12- 13

İnfaz: 6- 11- 16

İnfazcı Lucian S11 Counter Pickler

2020 sezonu dereceli ödülü Şanlı şampiyonu Lucian’ın karşına çıkmaya cesaret eden ve neredeyse onu yenebilecek dereye gelen rakip şampiyonlar kimler;

Draven

Ezreal

Vayne

Tristana

İnfazcı Lucian Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Şifa: Belirlenen dost bir şampiyona 90 ile 345 arasında can yeniler. Ayrıca %30 hareket hızı sağlar.

Rüzgarın Hiddeti

Canbiçen

Ebedi Kılıç

Savaşçı Çizmeleri

Bombardıman Topu

Gümüşgöl Şafağı

İnfazcı Lucian Kostümleri

League of Legends 2020 yılında dereceli ödüllerini açıklayarak Şanlı Lucian’ı ve tüm renk paketlerini duyurmuştu. Riot Games, dereceli tırmanışa zaman ayıran oyuncuları ödüllendirmek amacıyla ilk kez özel renkler ortaya çıkardı. Bunu da Lucian şampiyonu ile tanıtmıştı. Lucian şampiyonunun kostümleri ise;

Silahşör Kostümü

Şimşek Santrafor Kostümü

Kod Adı Kostümü

Klasik Kostüm

Gönül Avcısı Kostümü

Vahşi Batılı Kostümü