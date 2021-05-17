Galatasaray 'ın ve Türkiye Mill Takımı'nın eski teknik direktörü Romanya efsanesi Mircea Lucescu, Ianis Hagi'nin Romanya'nın Olimpiyat Milli Takımı'a gitmesine izin vermeyen Rangers'a tepki gösterdi.

İskoç ekibinin kararını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Olimpiyat Oyunları'na katılımın oyuncuların değerini artırdığını anlamıyorlar mı? Bu gerçekten utanç verici. "Dinamo Kiev'de Ukrayna milli takımında yer alan 11 oyuncum var. Olağanüstü bir şey ve ülkeleri için oynadıkları için çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun hedefinde diğer Rumen futbolcular Razvan Marin, Nicolae Stanciu ve Ionut Radu'nun da gidişini engelleyen Cagliari, Slavia Prag ve Inter Milan debulunuyor.





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57 yıl aranın ardından katılacaklar

Romanya Milli Takımı, 57 yıl aradan sonra ilk Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. Avrupa kulüpleri Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla çakıştığı için futbolcularının olimpiyatlara katılmasına sıcak bakmıyor.