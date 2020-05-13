Bir dönem ülkemizde de çalışan Lucescu İtalyan basınına açıklamalarda bulunurken, şu anda Roma'da teknik direktörlük yapan ve Shaktar'dan ayrılırken yerini bıraktığı Fonseca'ya sitem etti.

2016 yılında Shaktar'dan ayrılırken, Fonseca'ya harika bir takım bıraktığını söyleyen Lucescu, "Bana bu müthiş takım için bir kez bile teşekkür etmedi. Bana böyle davrandığı için hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Fonseca'nın kendisini bir sefer de olsa telefonla aramasının yeterli olacağını da söyleyen Rumen teknik adam, "Shaktar'da ilk başlarda kendi sisteminin oynatmaya çalıştı ama başarı olamadı. Daha sonra onu ikna ettiler ve benim oynattığım düzene geri döndü" ifadelerini kullandı.