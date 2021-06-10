Lucescu ve Fatih Terim, Roma’da tribünde yer alacak

Dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız geri sayıma geçerken TFF Başkanı Nihat Özdemir de organizasyon için özel bir jestte bulunmuştu. Özdemir, bugüne kadar Ay-Yıldızlılar’da görev yapan tüm teknik adamlara Roma’da Milli Takımımız’ı yalnız bırakmaması adına davette bulundu.

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Özdemir tarafından özel olarak organize edilen bu davete sadece 2 kişiden yanıt geldi.

Başarı dileyecekler

Milli Takımımız’da Şenol Güneş öncesinde görev yapan iki tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ve Fatih Terim turnuvanın açılışındaki dev maçta Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlisi olarak yer alacak. Ayrıca iki deneyimli ismin Roma’da millerimizin kampına da özel bir ziyarette bulunarak başarı dileyeceği gelen haberler arasında.

TFF'nin davet ettiği Sepp Piontek ile bazı diğer isimler seyahat zorluğu, pandemi ve sağlık sorunlarından dolayı katılamayacaklarını belirtti.

Umut Eken