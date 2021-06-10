Lucescu ve Fatih Terim, Roma’da tribünde yer alacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım’da bugüne kadar görev yapan tüm teknik adamlara özel bir davet yollayarak Roma’ya çağırmıştı. Bu özel jeste sadece iki kişiden karşılık geldi. Lucescu ve Fatih Terim, Roma’da tribünde yer alacak. TFF'nin davet ettiği Sepp Piontek ile bazı diğer isimler seyahat zorluğu, pandemi ve sağlık sorunlarından dolayı katılamayacaklarını belirtti.
Dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız geri sayıma geçerken TFF Başkanı Nihat Özdemir de organizasyon için özel bir jestte bulunmuştu. Özdemir, bugüne kadar Ay-Yıldızlılar’da görev yapan tüm teknik adamlara Roma’da Milli Takımımız’ı yalnız bırakmaması adına davette bulundu.
FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Özdemir tarafından özel olarak organize edilen bu davete sadece 2 kişiden yanıt geldi.
Başarı dileyecekler
Milli Takımımız’da Şenol Güneş öncesinde görev yapan iki tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ve Fatih Terim turnuvanın açılışındaki dev maçta Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlisi olarak yer alacak. Ayrıca iki deneyimli ismin Roma’da millerimizin kampına da özel bir ziyarette bulunarak başarı dileyeceği gelen haberler arasında.
TFF'nin davet ettiği Sepp Piontek ile bazı diğer isimler seyahat zorluğu, pandemi ve sağlık sorunlarından dolayı katılamayacaklarını belirtti.
Umut Eken