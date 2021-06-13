Lucescu: Herkes milli takımın yanında olmalı!

Mircea Lucescu, “İtalya maçının skoruna takılıp kalmayın. Ben, Türkiye’nin Galler ve İsviçre’yi geçip gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ama Türkiye hep birlikte Şenol Güneş ve futbolcuların yanında olmalı” dedi

Milli Takım , EURO 2020’deki ilk maçında İtalya’ya 3-0 kaybetmiş, Futbol Federasyonu kafilesi ve özel davetliler son derece üzgün bir halde otelin yolunu tutmuştu.

Oteldeki bu karamsar havayı bir parça da olsa dağıtan, A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu oldu: “Hiç takılmayın bu skora” diye sohbete başladı ve devam etti: “Bundan sonra Türk Milli Takımı’nın kaderini bu maça vereceği reaksiyon belirleyecek. Bu nedenle herkes futbolcuların ve Şenol Güneş’in yanında olmalı.”

İKİNCİ YARIDA DİRENÇ KIRILDI

Türk Milli Takımı’nın son derece yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunun altını çizen Rumen teknik direktör, “Oyun içerisinde

ki en büyük sıkıntımız topu rakibe bırakmak oldu. Rakip topla daha çok oynayınca takımın öz güveni kayboldu. İlk yarı bu öz güven kaybını dirençle kapattılar. Ama ikinci yarı kaleci Uğurcan’ın ve savunmanın çıkardığı tüm toplar rakibe gidince direnç kırıldı” ifadelerini kullandı.

iTALYA, BEKLENENiN ÇOK ÖTESiNDE OYNADI

Ay yıldızlı ekibimizin bu gruptan çıkacak güce ve enerjiye sahip olduğunu savunan Lucescu, “İtalya gibi beklenenin çok ötesinde bir performansa ulaşan bir rakip karşısında alınan bu skora takılıp kalmamalısınız. Ben Galler ve İsviçre maçları sonrası Türkiye’nin bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ama Türkiye hep birlikte futbolcularla Şenol Güneş’in yanında olmalı ve takıma öz güvenini yeniden kazandırmalı” dedi.