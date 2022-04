Lucescu: Hayat devam etmek zorunda

Galatasaray ile Dinamo Kiev'in oynadığı "Barış için maç" sonrası DHA'ya konuşan Mircea Lucescu, önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna'daki süreci anlatan Luce, "Biz profesyoneliz. Mesleki faaliyetlerini, aktivitelerini sürdürmek için oyuncular sahada, saha dışında yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Oyuncuları Ukrayna’dan çıkarmayı ve Bükreş’te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık. Orada antrenman yapıyoruz. Aileleri de aynı, Ukrayna’dan çıktılar. Bükreş’te yaşıyorlar. Kolay değil, çok zor. Her seferinde orada ne olduğunu ve ailelerini düşünüyorlar. Ama hayat devam etmek zorunda. Bildikleri şeyi, yani futbol oynamak zorundalar. Futbolun kalitesiyle keyif alıyorlar" diye konuştu.

'Arkadaşlarım orada kaldı'

Ukraynalı futbolculardan hiçbirinin takımdan ayrılmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, yabancı oyunculara ise izin verdiklerini söyledi. Lucescu, "Benjamin Verbic, Legia Varşova’ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznan’a; Carlos de Pena ise Internacional’e gitti Haziran'ın sonuna kadar. Birkaç oyuncu daha var giden. Diğer tüm oyuncular bizimle birlikte çünkü onlar diğer kulüplerde oynamaya gidemediler" ifadelerini kullandı. Ukrayna’da kalan arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediği sorulan Lucescu, "Bazı arkadaşlarım orada kaldı. Zaman zaman onlarla orada neler olduğunu ve hayatın nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz" yanıtını verdi.

‘Şampiyon olsam da değiştirdiler’

76 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'le ilgili bir soru üzerine, "Sezon bitti zaten. Trabzonspor şampiyon oldu, bitti" derken, TFF'deki istifalarla ilgili olarak, "İstenilen sonuçlar alınamadığında bu her zaman Tü rkiye’de oluyor. Değiştiriyorlar. Bu çok normal. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar şampiyonluklar yaşadım ve değiştirildim. Bu bir problem değil" yorumunu yaptı. Lucescu, Galatasaray’da teknik direktör değişimi yaşanması ihtimali ve kendisine bu yönde bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "Bu benim konum değil" cevabını vererek sözlerini noktaladı.