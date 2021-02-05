Dinamo Kiev, Hatayspor'un gol krallığı yarışmasında, 16 golle ilk sırada yer alan forveti Aaron Boupendza için Dinamo Kiev ikinci bir teklif yapacak.

Ukrayna kulübü teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki tüm organizasyonlarını yöneten Süreyya Ertuğrul konuya açıklık getirdi.

LUCESCU ÇOK İSTİYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ertuğrul, "Mircea Lucescu'ya Boupendza'yı ben önerdim. 2 Mart'a kadar Ukrayna ve Rusya'da transfer açık. Forvete ihtiyaçları var. İki oyuncu alacaklar. Boupendza'yı incelediler. Hatayspor - Fenerbahçe maçını da televizyondan birlikte izledim. Sonra Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan ile Lucescu'yu telefonda görüştürdüm. Ömer hoca, 'Biz bir oyuncu almadan, Boupenza'yı bırakmayız' dedi. Türkiye'den pek çok kulüp, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Gerson Rodrigues'i istedi. Ömer hoca da Dinamo Kiev'den Rodrigues'i istedi. Transferin son günü olduğu için önce Rodrigues'in transferini önce yapalım, sonra Boupendza'yı yaparız dediler; ama ekonomik şartlarda anlaşamadılar. Dinamo Kiev başkanı babası öldüğü için Antalya'ya gelemedi. Dinamo Kiev, Pazartesi günü dönüyor; ama 2 Mart'a kadar Ukrayna'da transfer devam ettiği için, Hatayspor'a ikinci bir teklifte bulunacaklar" dedi.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR, GENOVA VE KRASNODAR

Süreyya Ertuğrul, "Mircea Lucescu, Boupendza'yı gerçekten çok beğendi ve transferini çok istiyor. Dinamo Kiev bir rakam telaffuz etmedi. Hatayspor, 10 milyon Euro istedi. İtalya'dan Genova, Rusya'da Krasnodar, Hatayspor'a bu futbolcu için resmî teklif yaptı. Türkiye'den de Galatasaray ve Başakşehir teklifte bulundu. Hatayspor 10 milyon Eruo istiyor; ama bu parayı şu anda kimse vermek istemiyor. Ekonomik şartlarda anlaşırlarsa, Dinamo bir teklif daha yapacak; ama Hatayspor tok satıcı konumunda; çünkü paraya ihtiyaçları yok. İstenilen para verilmediği sürece oyuncuyu satmaya düşünmüyorlar" şeklinde konuştu.



