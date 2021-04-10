Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin uzun süredir takip ettiği tecrübeli forvet Lucas Periz'i transfer etmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlı takım Perez'i sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Peki, Lucas Perez kimdir, kaç yaşında? Detaylar ve oyuncunun kariyer bilgileri haberimizde...

Lucas Perez kimdir?

1988 İspanya Coruna doğumlu olan forvet Lucas Perez 1.80 boyunda. Forvet arkası ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. 2007'de Ordenes kulübünde futbola başlayan 32 yaşındaki futbolcu sırasıyla Atletico Madrid C, Rayo Vallecano, Karpaty, Dinamo Kive, Paok, Deportivo, Arsenal, Westham United ve Aleves formaları giydi. 2016 yılında Arsenal Lucas Perez için Deportivo'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Son iki sezondur La Liga'da Deportivo Alaves forması giyen Lucas Perez 54 maçta 15 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.



