Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Lucas Lima'nın Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti. Yıldız ismin avukatı Gustavo Xisto ise söz konusu transfer haberleriyle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.

Globo Esporte adlı internet sitesine konuşan Xisto, Lima'nın Sarı Lacivertliler'e gideceğine yönelik haberleri net bir dille yalanlarken "Lima için şu ana dek hiçbir kulüp bizimle temasa geçmedi. Menajerleri ve ben, herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmadık." ifadelerini kullandı.

Lima, bugün menajerleri aracılığıyla DHA'ya yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım." şeklinde konuşmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler