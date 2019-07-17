Lucas Lima transferinde büyük sürpriz! 8 milyon euro...

Palmeiras'ta forma giyen Lucas Lima'nın adı, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre boyunca meşgul etmişti. Avukatı ve Palmeiras CEO'sunun Sarı Lacivertli kulüple anlaştığına yönelik iddiaları bizzat yalanladığı Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak ülkesinden çok çarpıcı bir iddia geldi.

Globo Esporte adlı internet sitesinin haberine göre Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Palmeiras yöneticileriyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu. Haberde serbest kalma bedeli 20 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya düşen 29 yaşındaki 10 numaranın takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler