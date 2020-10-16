Lübnan'da 21 Şubat'tan itibaren görülmeye başlayan ve Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ciddi artışa geçen Kovid-19 salgını, 1500'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayısı ile tırmanışını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, her geçen gün artan vakalara karşı özel hastanelere salgın için yeni bölümler açmaları çağrısında bulunuyor.

Lübnanlılar, ekonomik krize karşı her ne kadar salgını pek umursamıyor olsa da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte günlük vakaların daha fazla artmasından ve İtalya ile İspanya'daki senaryolarla karşılaşmaktan endişe duyuyor.

Sağlık Bakanlığı, dün akşam yayınladığı açıklamasında, son 24 saatte bin 550 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamada böylece, toplam hasta sayısının 58 bin 645'e ve Kovid-19'dan bugüne kadar 501 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu arada Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle kuzey ve güneydeki 169 beldeye 12 Ekim'den itibaren bir hafta süreyle giriş çıkış yasağı getirdiğini duyurmuştu.

"Lübnan karanlıkta fırtınaya yakalandı"

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bakım Birimi Müdürü Joseph Hana, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık durumunu "karanlık" olarak nitenlendirdi.

İlk başta çok iyimser olduklarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelesini takdir ettiğini belirten Hana, "Ancak maalesef şu anda bir karanlığa girmiş durumdayız." dedi.

Tıpkı Sağlık Bakanı Hasan'ın daha önce uyardığı salgında İtalya ve İspanya'nın yaşadığı senaryolardan endişe ettiklerini söyleyen Hana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık olacak olursak şu anda karanlık bir fırtınaya yakalanmış durumdayız. Daha kötüsü ise küçük bir kesim hariç Lübnanlıların çoğu salgına karşı koruyucu önlemlere uymuyor."

Hana, önlemlere uyulmadığı için vakalardaki artışın sürdüğünü ifade ederek, "Daha grip mevsimi olan kış ayları gelmediği halde yeni vaka ve can kayıplarındaki artış devam ediyor." diye konuştu

Lübnan'da hala salgının olduğuna inanmayan insanların olduğuna dikkati çeken Hana, salgın kaynaklı ölümlerin kayıt altına alınmasıyla Sağlık Bakanlığı ile hayatını kaybeden kişinin yakınlarının bir yerlerden para aldığını düşünen vatandaşların olduğuna vurgu yaptı.