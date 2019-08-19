Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası kadrosunu bir santrforla güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'ın Gremio'da forma giyen Luan'ı kiralamak istediği iddia edilmişti. Oyuncunun ülkesi Brezilya'da yayım yapan O Globo gazetesi ise 26 yaşındaki futbolcunun transferinde Siyah Beyazlılar'a Serie A'dan rakip çıktığını duyurdu.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Atalanta'nın gözlemcileri, Gremio'nun hafta sonunda kendi sahasında Palmeiras'la 1-1 berabere kaldığı lig maçına giderek Luan'ı izledi. Haberde İtalyan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için kulübüyle görüşme hâlinde olduğu da kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler