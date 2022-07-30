Luan Peres yorumu: Güçlü profesyonel ve sakin

Luan Peres, Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli yönetiminde 3'lü savunmanın sol stoperi olarak görev yapıyordu. Mevkiisinde iyi ve güçlü bir oyuncu. Özellikle defansif kısımda daha başarılı. Sol bek gibi de oynayabiliyor. Ancak çok hızlı bir futbolcu değil. Yani 4'lü savunmada bu bölgede oynatabiliyorsunuz ama stoper tarzı kullanıldığında daha etkili gözüküyor. Bence kesinlikle kaybedilmemesi gereken bir isimdi ama Marsilya, artık transfer planlarında değişikliğe gitti. Bundan sonra büyük ve pahalı yıldızlara yönelmiyorlar. Ayrıca yeni transferler için paraya ihtiyaçları var. Bu yüzden bazı isimleri elden çıkarmaları gerekiyor.

Sadece işine odaklanır

Kesinlikle çok profesyonel ve modern futbola son derece uygun bir futbolcu Peres. Saha içinde her zaman sakin ve kendine güvenen bir tarzı var. Stres ya da panik havasına bürünmüyor. Sadece işine odaklanıyor. Dediğim gibi Sampaoli döneminde tecrübeli hocanın en iyi oyuncuları arasındaydı. Fenerbahçe için iyi bir transfer oldu. Ayrıca Sampaoli'nin yerini alan İgor Tudor, ona hazırlık maçlarında süre vermedi.

Tudor'un sistemine uymadı

Açıkçası Tudor'un sistemine uymadığı için ayrılmasına izin verildiğini düşünüyorum. Medya ve taraftarlarla da arası iyidir. Fransızcası düşük seviyede olmasına rağmen maçların ardından genelde basın mensuplarını kırmaz ve onların sorularına ihtiyaç halinde hep cevap verirdi.

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